Bílik sa stal posilou Prievidze, v klube pokračuje Mokráň

Martin Bilík. Foto: FOTO TASR /Michal Svítok Foto: FOTO TASR /Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 19. júna (TASR) - Súpiska basketbalového klubu BC Prievidza na nový ročník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) sa zaplnila o ďalšie dve mená. Vedenie klubu sa dohodlo na spolupráci s 30-ročným slovenským krídelníkom Martin Bílikom, predĺženie kontraktu si vyslúžil 18-ročný pivot Jakub Mokráň.Pre Bílika bude pôsobenie v Prievidzi už piatou zastávkou v rámci najvyššej slovenskej súťaže.uviedol na margo novej posily športový riaditeľ Prievidze Marko Batina. Tridsaťročný basketbalista získal v predchádzajúcej sezóne majstrovský titul s Interom Bratislava, celkovo zasiahol do 50 zápasov s priemerom 9,1 bodu a 2,9 doskoku na stretnutie.Dvojročný kontrakt s opciou na tretí rok podpísal člen reprezentačného tímu do 18 rokov Jakub Mokráň.dodal Batina pre oficiálnu stránku klubu. Pivot Prievidze zasiahol v predchádzajúcej sezóne len do štyroch stretnutí, väčší priestor mal v prvoligovom tíme MŠK BK Žiar nad Hronom a juniorskom družstve MBA Prievidza.