Bill Cosby má na krku obvinenie zo zdrogovania a sexuálneho zneužitia, hrozí mu 30 rokov väzenia

NORRISTOWN 26. apríla - Amerického komika Billa Cosbyho vo štvrtok dvanásťčlenná porota na súde v Norristowne v americkej Pennsylvánii obvinila v troch bodoch obžaloby, pričom za každý z nich teraz hrozí tomuto 80-ročnému hercovi až 10-ročné väzenie.

Obťažovania boli pre neho bežnou praktikou

Cosbyho obvinili z toho, že v roku 2004 zdrogoval a sexuálne zneužil vo svojom dome na predmestí Philadelphie zamestnankyňu Temple University Andreu Constand. Herca obvinilo zo sexuálneho napadnutia aj ďalších viac ako 50 žien, súd sa však týka iba tohto jedného prípadu.V role svedkýň v procese vystupovalo aj ďalších päť žien, ktoré Cosbyho vinia zo sexuálneho obťažovania. Ich zahrnutím do procesu chcela obžaloba dokumentovať, že zo strany Cosbyho nešlo o žiaden náhodný prípad, ale v tom čase preňho celkom bežnú praktiku.Cosby si rozhodnutie poroty vypočul pomerne pokojne, pozeral sa pred seba, so stoickým pokojom výrok poroty prijala aj Constand. V sále následne zaznel veľký aplauz a jedna z ďalších žien, ktoré Cosbyho obviňujú zo zneužitia, sa rozplakala.

Na verdikt si počká na slobode

Po krátkej chvíli sa však Cosbyho nálada viditeľne zmenila a začal vulgárne nadávať žalobcovi. Ten sa totiž snažil presvedčiť sudcu, aby Cosbyho nepúšťal na slobodu, pretože môže má lietadlo a môže utiecť. Herec vyhlásil, že žiadne lietadlo nemá. Sudca nakoniec rozhodol, že Cosby môže zatiaľ čakať na verdikt súdu na slobode, no nesmie opustiť územie Pennsylvánie.Cosby všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že všetko, čo sa dialo v roku 2004 medzi ním a Constand, bolo s obojstranným súhlasom. Žena si podľa neho vymyslela svoju vlastnú verziu, aby bola slávna. To isté Cosby tvrdí aj o ostatných ženách, ktoré ho obviňujú zo sexuálneho obťažovania.Agentúra Associated Press situáciu popisuje ako "pompézny pád do priepasti na konci života komika, ktorý zbúral rasové bariéry v Hollywoode".

William Henry Cosby Jr.

Je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho. Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).