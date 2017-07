BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom

O Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska:

O občianskom združení BILLA ľuďom:

O BILLA Slovensko, súčasti REWE International AG:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 19. júla 2017 (WBN/PR) -Deti by mali absolvovať prvé komplexné očné vyšetrenie už v 3 rokoch. Väčšina rodičov však detského oftalmológa navštívi až vtedy, keď ich potomok nevidí dobre na školskú tabuľu, teda až v 6 rokoch a neskôr. Aj vďaka partnerom o. z. BILLA ľuďom a spoločnosti BILLA Slovensko absolvovalo do konca júna tohto roku bezplatné preventívne meranie až 10 380 škôlkarov po celom Slovensku.Z celkového počtu meraní sa podarilo podchytiť až 14 % prípadov so začínajúcou alebo rozvíjajúcou sa zrakovou chybou. Týmto deťom bola ďalej odporúčaná návšteva oftalmológa kvôli potrebnému komplexnému vyšetreniu zraku. „Veríme, že sme vďaka uskutočnenému projektu znížili počet detí, ktoré by v budúcnosti trpeli už neliečiteľnou zrakovou vadou. Tým sme napomohli zlepšenie kvality ich života a zamedzili sme tým možnej budúcej sociálnej exklúzii v školskom veku,“ vysvetľuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.Skríningové merania zrakových parametrov deťom vo veku 3 až 6 rokov boli realizované bezdotykovo moderným prístrojom, autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.„V prvej fáze projektu, ktorý sme aktuálne uzatvorili, sme navštívili viac ako 220 materských škôl po celom Slovensku. Plán zmerať 10 000 detí sme naplnili na 103,8%, čo spolu predstavuje číslo 10 380. Pre význam projektu bolo dôležité, že z celkového odmeraného počtu bola 1 411 deťom (14 %) odporúčaná ďalšia návšteva detského očného lekára na komplexnejšie vyšetrenie zraku. Toto číslo prekvapilo aj nás samých – na jednej strane je alarmujúce, na druhej strane sme radi, že sme prispeli k tomu, aby sme týmto deťom včas pomohli,“ hovorí o výsledkoch Ing. Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a CFO spoločnosti BILLA Slovensko.Všetky deti dostali potvrdenie o meraní s uvedenými zrakovými parametrami, čo je smerodajný dokument pre ďalšiu komunikáciu s pediatrom dieťaťa, prípade následne detským oftalmológom. Projekt priniesol tiež významné informácie pre regionálne a celoslovenské štatistiky.„Tento prínos si uvedomujú aj materské školy, od ktorých sme mali veľmi pozitívne ohlasy a samotné škôlky nás vyzývali, aby sme ich zaradili do tohto programu. Aj preto sme sa rozhodli, že v tomto projekte budeme pokračovať aj v školskom roku 2017/2018 a spolu s Úniou si dávame výzvu zmerať 15 tisíc ďalších detí,“ popisuje pokračovanie projektu Ing. Tomáš Staňo.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním ÚNSS je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.– manažérka pre PR, E-mail: dusana.blaskova@unss.sk, Tel.: +421 2 69 20 34 38, 0911 469 653Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA, zameraným na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť. Medzi prvé projekty občianskeho združenia patrí práve spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.REWE International AG je lídrom na rakúskom trhu v oblasti predaja potravinového a drogistického tovaru a jedným z najväčších zamestnávateľov v Rakúsku. V roku 2013 dosiahla firma doma a v zahraničí so spolu cca. 78.000 zamestnancami a cca. 3.700 predajňami obrat vo výške 13,21 miliárd EUR. REWE International AG je súčasťou nemeckej skupiny REWE Group, ktorá patrí k najvýznamnejším európskym maloobchodným skupinám a predajcom rodinných dovoleniek. REWE Group je aktívna v 13 európskych krajinách a v roku 2013 dosiahla obrat 50,6 miliárd EUR. REWE International AG, so sídlom v rakúskom Wiener Neudorfe, prevádzkuje značky BILLA, Merkúr, PENNY, BIPA, ADEG, ako aj viacero vlastných produktových značiek. S firmami ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN, MERKUR Ihr Urlaub a Penny PACK‘N’GO operuje aj na trhu rodinných dovoleniek. V segmente supermarketov má predajne v siedmych krajinách strednej a východnej Európy - v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, Českej republike a na Ukrajine.BILLA Slovensko pôsobí ako súčasť REWE International AG od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov na Slovensku. V súčasnosti ich prevádzkuje 138 a zamestnáva takmer 4 000 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú organické produkty Naše bio, domáca Slovenská farma a cenovo výhodný Clever. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov. www.billa.sk . Facebook: www.facebook.com/BillaSlovensko Dana Husárová, tel.: 0903 486 426, e-mail: husarova@primetime.sk