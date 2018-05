BILLA rozširuje ponuku lokálnych dodávateľov o ďalšie dva regióny. Výrobky z regiónov ponúka už na 69 predajniach

Spoločnosť BILLA, s.r.o.

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) -Spoločnosť BILLA umiestnila na pultoch svojich predajní od apríla ďalších 33 regionálnych výrobkov od desiatich lokálnych slovenských výrobcov. Nové unikátne umiestnené stojany s produktami nájdu zákazníci v nitrianskom a považskom regióne.„V novembri minulého roka sme uviedli na trh prvé výrobky od lokálnych výrobcov v bratislavskom a spišskom regióne. Zároveň sme prisľúbili, že túto ponuku budeme rozširovať a sme radi, že dnes sa tento sľub stáva realitou. Špeciálny regál s ponukou od regionálnych výrobcov nájdu vo svojich predajniach už aj zákazníci v nitrianskom a považskom regióne. Výrobky od regionálnych dodávateľov tak máme na 69 predajniach,“ vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti BILLA, s.r.o. Dariusz Bator.Pre výrobky regionálnych dodávateľov je v predajniach BILLA vyhradený regál so špeciálnym dizajnom – zákazník ich tak v predajni ľahko nájde. V nitrianskom regióne tento regál zaplnili napríklad cestoviny, raňajkové či večerné kaše a domáce ovsené müsli, ale aj farmárske lupienky či produkty z tekvice. V považskom to sú zase perníky, špeciálne múky, kaše, oleje a džemy, sirupy a limonády či dobroty z jabĺk.Potraviny sú výnimočné svojím pôvodom, pretože pochádzajú od lokálnych slovenských producentov. Zároveň je potrebné vyzdvihnúť, že BILLA doteraz s týmito spoločnosťami nespolupracovala, takže ide o vytvorenie úplne nových obchodných vzťahov. Hovoríme najmä o tých firmách, ktoré ponúkajú kvalitné výrobky, no ich výrobné kapacity zväčša nedokážu pokryť celé Slovensko.„Všetky nové výrobky sa objavujú na pultoch nášho reťazca vôbec po prvýkrát. Ďalej budeme pokračovať v hľadaní výrobcov v ostatných regiónoch, aby sme Slovákom mohli ponúknuť ešte viac nových, zaujímavých a zároveň cenovo dostupných produktov daného regiónu. Našim cieľom je pokryť unikátnou ponukou podľa regiónu čo najväčšiu časť Slovenska,“ dodal D. Bator.„Vďaka spolupráci s BILLA Slovensko sa nám podarilo nájsť lepšie uplatnenie na trhu a získali sme nové skúsenosti. Na pultoch máme aktuálne päť druhov cestovín, najväčšej obľube sa tešia niťovky a široké špenátové rezance. Máme záujem rozšíriť spoluprácu aj na košický región, prípadne aj na oblasť Liptovského Mikuláša,“ hovorí o spolupráci Dagmar Dvořáková z ADC Poprad s.r.o.Spoluprácu a možnosť dostať svoje výrobky ku zákazníkom z celého Slovenska, si pochvaľuje aj Bibiána Ertlová z Erbia s.r.o.“Našou preferenciou bolo dostať sa do siete, ktorá ponúka kvalitné potraviny nielen zo Slovenska, a tou bola na trhu jednoznačne na prvom mieste BILLA. Naša spolupráca trvá už vyše polroka a veľká spokojnosť z našej strany je nielen v komunikácii, ale aj v celkovom priebehu. Takéto partnerstvo je pre nás veľkou podporou.” Výrobcom pomáha i strategické umiestnenie ich produktov a marketing veľkého reťazca. Zároveň BILLA podporuje menších výrobcov aj zdieľaním skúseností. „Pomáhame im napríklad v legislatívnych otázkach, ako je tvorba zmlúv a pravidlá obchodovania, ale aj pri samotných objednávkach. Na druhej strane však aj vítame nápady lokálnych dodávateľov, ktorí sú pre nás takisto novinkou. Zároveň však rešpektujeme aj ich výrobné kapacity, ako aj občasné ohlásené nedodávky tovaru,“ vysvetľuje Bator.Ponuka produktov od malých regionálnych dodávateľov nie je jedinou aktivitou obchodného reťazca so 100-percentne slovenským pôvodom. BILLA podporuje lokálnych výrobcov dlhodobo – už v roku 2013 uviedla na trh produkty pod značkou Slovenská farma. Pod týmto označením nájdu zákazníci garantované slovenské produkty v oddeleniach mäsa, ale aj ovocia a zeleniny.