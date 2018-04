BILLA štartuje spoluprácu s lyžiarmi Žampovcami

Športový deň pre celé rodiny s účasťou známych tvárí a bohatým programom

BILLA dlhodobo aktívne podporuje športové aktivity a mladých športovcov, nakoľko šport a zdravá strava idú spolu ruka v ruke. „Som veľmi rada, že môžem ohlásiť novú spoluprácu s talentovanými športovcami. Po úspešnom medailistovi vo vodnom slalome Matejovi Beňušovi, BILLA podporí reprezentantov v zjazdovom lyžovaní, bratov Adama a Andreasa Žampovcov. Prostredníctvom nich chceme osloviť športových nadšencov letných i zimných športov, ako aj motivovať nové nádejné talenty, aby na sebe pracovali a rozvíjali svoje zručnosti,“ uvádza Albena Georgieva výkonná riaditeľka BILLA.Bratov Žampovcov ako svoje nové tváre predstaví BILLA pri príležitosti druhého ročníka HÝBSA Slovensko. Dvojica uznávaných športovcov podporí podujatie osobnou účasťou. „Každý deň sa snažíme nejako hýbať. Keď ide o prípravu na preteky, je to samozrejmosť, no keď máme voľno, niekedy sa nám nechce, ale prekonáme sa. Uvedomujeme si, že dnešný svet je pre mladých viac o technologických vychytávkach ako o pravidelnom pohybe. Preto sme radi, že práve našu novú spoluprácu s BILLA oslávime rovno pohybom, s deťmi pri úspešnom pokračovaní projektu HÝBSA Slovensko. Sme radi, že možeme podporiť dobrú vec, veď o to sa snažíme aj my ako športovci. Naším cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa viac hýbali a tešili sa, že robia niečo pre seba. Kedže sme sa narodili vo Vysokých Tatrách, tak o to viac sa tešíme do rodného kraja a veríme, že Prešovčania si to s nami užijú,“ hovoria Adam a Andreas Žampovci.Celodenné pohybovo-zábavné podujatie HÝBSA zapája do svojich aktivít celú rodinu a všetky vekové kategórie. Každý, kto sa príde pozrieť, bude mať možnosť otestovať stav svojej kondičky v disciplínach HÝBSA Run, HÝBSA Bike, HÝBSA Power a HÝBSA Family. Nudiť sa nebudú ani tí, čo sa na šport len radi pozerajú. Na podujatie do Prešova prídu aj obľúbené tváre z televíznej obrazovky a nebude chýbať ani ambasádorka zdravej stravy Mirka Luberdová, známa svojou kulinárskou vášňou. Pre fanúšikov varenia a kvalitnej čerstvej stravy Mirka pripraví gastronomické inšpirácie a pre rodičov má tipy na chutné a zdravé desiate pre svoje ratolesti. Ako je o Mirke známe, svoje špeciality pripravuje zo surovín nakúpených v BILLA. Účastníci sa môžu registrovať na http://hybsa.markiza.sk/registracia a následne si štartovný balíček vybrať vopred, vo štvrtok a piatok v registračnom stánku pred predajňou BILLA na Čergovskej ulici v Prešove.„Spoločnosť BILLA vníma, že zákazníci majú čoraz väčší záujem o čerstvé ovocie, zeleninu či iné potraviny. Preto sme sa rozhodli, že nebudeme zdravý životný štýl podporovať len v predajniach, ale aj mimo nich – participovaním na projektoch podporujúcich pohyb a zdravie. Sme radi, že máme možnosť priviesť na zdravšiu cestu aj ďalších ľudí prostredníctvom druhého ročníka HÝBSA Slovensko, kde BILLA je generálnym partnerom,“ uvádza ďalej A. GeorgievaPriamo počas sobotňajšieho podujatia v Prešove si môžu účastníci na stánku BILLA vytočiť výhru v kolese šťastia či získať autogramy od Mirky Luberdovej, Adama a Andreasa Žampovcov.