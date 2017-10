Billboardy s prosbou o pomoc: FBI chce zistiť strelcov motív

Na archívnej snímke lekári ošetrujú zranených priamo na ulici po streľbe v Las Vegas, 2. október 2017, Las Vegas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 7. októbra (TASR) - Turistov prichádzajúcich do amerického Las Vegas čoskoro privíta čosi temnejšie než typické oslňujúce svetlá mesta. Úrady tam rozmiestnia billboardy, ktoré budú chladným pripomenutím, že vyšetrovatelia ešte stále nepoznajú motív vraždenia Stephena Paddocka na koncerte pri hoteli Mandalay Bay.Vyšetrovatelia stále tápu, čo doviedlo Paddocka k tomu, že v nedeľu 1. októbra o 22.05 h miestneho času spustil desaťminútovú paľbu do účastníkov koncertu pri hoteli s kasínom Mandalay Bay. Z okna hotela zastrelil 58 ľudí a zranil takmer 500 ďalších osôb, potom spáchal samovraždu.Polícia v piatok oznámila, že pri pátraní po motíve strelca požiadajú o pomoc verejnosť.Predstaviteľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Aaron Rouse uviedol, že prostredníctvom billboardov vyzvú ľudí s vierohodnými informáciami, aby do úradu zatelefonovali. Číslo určené na tieto účely bude 800-CALL-FBI.Paddock (64) zanechal iba málo stôp, ktoré by naznačovali, čo ho viedlo k najkrvavejšej masovej streľbe v novodobých dejinách USA.