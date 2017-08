BinckBank Tour: V poslednej etape skončil Sagan štvrtý

Peter Sagan, archívne foto. Foto: TASR/AP Peter Sagan, archívne foto. Foto: TASR/AP

Geraardsbergen 13. augusta (TASR) - Belgický cyklista Jasper Stuyven z tímu Trek-Segafredo sa stal víťazom nedeľňajšej poslednej 7. etapy pretekov BinckBank Tour. Domáci jazdec sa presadil po úspešnom úniku v úplnom závere. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa 186,3-kilometrového úseku z Essenu do Geraardsbergenu na štvrtej pozícii.Od začiatku etapy nasadili cyklisti vysoké tempo, k úniku prišlo však až po štyridsiatich kilometroch, keď sa vytvorila na čele sedemčlenná skupinka. Z balíka sa neskôr pridali aj dvaja jazdci tímu Sport Vlaanderen-Baloise Jonas Rickaert a Preben Van Hecke. Pelotón kontroloval situáciu, na jeho čele sa striedali tímy Sunweb a Bora-Hansgrohe.K výraznejším zmenám prišlo už po prvom stúpaní na Muur, z vedúcej skupinky zostala vpredu už len dvojica Tony Martin (Kaťuša-Alpecin) a Elia Viviani (Sky). Za nimi sa vytvorila skupinka štyroch cyklistov, ktorá sa k nim potom pridala. Pelotón zrýchľoval s blížiacim sa cieľom, v druhom stúpaní na Muur sa jednotlivé skupinky spojili. Tento moment využil Sagan, na čele s ním bola ďalšia približne desiatka. Súperiť sa začalo okolo dvadsať kilometrov pred páskou, viacerí sa pokúšali o rozhodujúci únik.Sagana opäť neminuli technické problémy, tentoraz sa však trinásť kilometrov pred finišom rýchlo dočkal výpomoci od tímu. Čelo pretekov si takticky strážilo pokusy o únik, preto sa zdalo, že sa o víťazovi rozhodne až v dojazdových metroch. Všetkým však vypálil rybník Stuyven, ktorého útok znamenal etapový triumf. Sagan doplatil na váhanie súperov v skupine, do cieľa prišiel na štvrtom mieste.