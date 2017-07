Bishopová: Páchatelia v kauze MH17 môžu byť súdení v neprítomnosti

Austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 17. júla (TASR) - Páchatelia, ktorí v júli 2014 zostrelili dopravné lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines a zabili všetkých 298 osôb na palube, by mohli byť súdení v neprítomnosti. Vyhlásila to v nedeľu austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová, ktorú cituje agentúra Reuters.Väčšinu obetí letu MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru tvoria Holanďania, ostatné obete pochádzali z iných štátov vrátane 38 z Austrálie. Lietadlo zostrelili ruským systémom Buk nad východnou Ukrajinou ovládanou proruskými separatistami, uzavreli holandskí vyšetrovatelia v roku 2015.Koncom júna Holandsko vyhlásilo, že podozriví z tohto prípadu budú súdení holandskou justíciou na základe holandských zákonov. Bishopová zdôraznila, že je vítaná akákoľvek právna cesta, pričom vyzvala Rusko, aby vyhovelo rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2166, ktorú predložila Austrália.vyhlásila Bishopová. Jej komentár prišiel iba niekoľko dní po tom, ako Malajzia vyjadrila nádej na spoznanie identity páchateľov do konca roka.Moskva, ktorá odmieta akúkoľvek spojitosť s konfliktom na východe Ukrajiny, odmieta i tvrdenie, že lietadlo bolo zostrelené raketou ruských síl. Rusko však ako stály člen BR OSN v roku 2015 zablokovalo vytvorenie medzinárodného tribunálu, ktorý by sa zaoberal inkriminovanými udalosťami.Zatiaľ nie je známe, do akej miery bude Rusko spolupracovať s holandským súdom, ak prokuratúra označí za podozrivých páchateľov ruské osoby, alebo bude požadovať od Moskvy príslušné informácie.