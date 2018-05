Bitcoin pokračuje v oslabovaní, jeho kurz klesol na 7272 USD

Bitcoinové mince v americkom meste Sandy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 24. mája (TASR) - Bitcoin pokračoval vo štvrtok v oslabovaní štvrtý deň po sebe a jeho kurz smeruje k hranici 7000 USD. V prípade pokračovania poklesu by sa na ňu mal dostať v priebehu 24 hodín.Najpopulárnejšia kryptomena vo štvrtok na obchodnej platforme otvorila na úrovni 7650 USD a neskôr sa kurz bitcoinu znížil na 7272 USD, čo bolo najmenej od 12. apríla. Bitcoin síce neskôr zmazal časť ziskov, ale v priebehu uplynulých 24 hodín stratil 5 %. Podľa expertov zrejme bude pokračovať v poklese a jeho kurz by sa mohol dostať pod 7000 USD.Kurz bitcoinu 6. apríla klesol až na 6620 USD. Potom sa opäť zotavil, posilnil o vyše tretinu. Koncom apríla sa dostal nad 9000 USD a pokračoval v raste až do 6. mája, keď sa zvýšil až takmer na 10.000 USD.