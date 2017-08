Bitcoin sa rozštiepil, ale jeho klon má za sebou len pomalý štart

Logo bitcoinu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. augusta (TASR) - Základný softvérový kód digitálnej meny bitcoin sa v utorok (1.8.) rozštiepil. Oddelil sa od neho nový klon s názvom "Bitcoin Cash". Ale nová virtuálna mena má za sebou pomalý štart do života, pre nedostatočnú podporu svojej siete.Štiepenie presadila malá skupina vplyvných, prevažne čínskych programátorov, ktorí v podstate prevádzkujú sieť bitcoin. Tí neboli spokojní s plánovaným zlepšením jej technológie, ktoré malo len zvýšiť kapacitu spracovávania transakcií.Títo tzv. baníci dostávajú platby v bitcoinoch za to, že sa so svojimi počítačmi podieľajú na celkovej sile siete bitcoin. V utorok tak spustili štiepenie, v rámci ktorého sa základná viazaná sieť rozdelila na dve, čím vznikla nová digitálna mena.Viazaná sieť je zdieľaná účtovná kniha všetkých on-line transakcií v bitcoinoch a priniesla celý rad finančných a biznis aplikácií.Štiepenie vytvorili nového konkurenta pôvodnej digitálnej mene, ktorá zostáva najstaršou a najhodnotnejšou menou v obehu.Ale zatiaľ sa len malá časť " bitcoinových baníkov" podieľa na sile počítačovej siete novej meny. Trvalo takmer šesť hodín, kým v utorok "vydolovali" prvú várku mincí Bitcoin Cash. Uviedla to spoločnosť Blockdozer Explorer, firma poskytujúca údaje o digitálnych menách.Bitcoin Cash sa dnes predpoludním predával na niektorých burzách za mediánovú cenu 146,37 USD (123,92 eura) podľa bitinfocharts.com, zatiaľ čo bitcoin bol na úrovni 2729 USD na platforme BitStamp, čo je o 4,6 % menej ako v pondelok (31.7.).