Bitcoin v roku 2017 kraľoval internetu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Vyhľadávaniu v Googli v uplynulom roku kraľovali kryptomeny, najmä bitcoin. Rovnako tak ale dominovali aj svetu finančných trhov. Mnohí, najmä neskúsení investori, vyhľadávali napríklad informácie, kedy je vhodné bitcoin kúpiť, resp. doň investovať, nakoľko virtuálna mena len za vlaňajšok posilnila o viac ako 1300 %.V súčasnosti existuje niekoľko stoviek virtuálnych mien. Medzi top 10 kryptomien, ktoré najviac naberali za vlaňajšok na hodnote, je okrem bitcoinu aj ripple, ethereum, dash a litecoin."Aj napriek skvelému výsledku bitcoin v rebríčku najvýnosnejších virtuálnych mien obsadil až 14. miesto a časť svojej trhovej dominancie prenechal svojim súperom. Kým začiatkom roka 2017 mal bitcoin na celkovom trhu kryptomien podiel viac než 80 %, v súčasnosti je táto hodnota sotva polovičná. Za poklesom dominancie stojí rastúca obľuba a veľká konkurencia jeho rivalov," tvrdí analytik Across Private Investments Jakub Rosa.Vo vyhľadávaní na internete nezaostával vlani za bitcoinom ani samotný akciový trh. Ľudia sa Googlu pýtali, či môžu očakávať prasknutie tzv. bubliny. Tá sa vo veľkej miere skloňovala aj pri nehnuteľnostiach. Napríklad bitcoinová bublina sa vlani dostala do top 25 vyhľadávaných výrazov v Googli.Zaujímavosťou je, že ľudia sa v celosvetovom meradle chceli vlani cez Google dozvedieť viac o pasívnom investovaní, ktoré vo vyhľadávaní prekonalo aktívne investície. A to aj v samotných výnosoch. Podľa odhadov, ktoré uverejnila agentúra Bloomberg, môžu manažéri aktívne spravovaných podielových fondov zaznamenať v roku 2019 pokles príjmov až o 30 %. V súčasnosti je práve pasívne indexové investovanie výhodnejšie v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi, ktoré svojou výkonnosťou neprekonávajú priemerné zhodnotenie."Indexové fondy sa nesnažia prekonať výkonnosť podkladového aktíva, kopírujú len jeho vývoj. V porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondmi sú ich výhodami najmä nižšie náklady a lepšia výkonnosť. V prípade, ak medzi nákupom a predajom pasívneho fondu uplynie viac ako jeden rok, je investícia navyše oslobodená od dane z príjmov," povedal Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments.