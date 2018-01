Bitka mužov pred barom vo Zvolene sa skončila vážnym zranením

Ilustračná snímka Foto: Ilustračná snímka Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 4. januára (TASR) - Polícia vo Zvolene v týchto dňoch chytila muža, ktorý v sobotu 30. decembra 2017 pred polnocou pred miestnym barom fyzicky napadol 29-ročného muža z Vígľašskej Huty, pričom mu spôsobil ťažké zranenia.Ako dnes informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vyšetrovateľ obvinil 35-ročného muža zo Zvolena z prečinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Muža z Vígľašskej Huty mal zraniť po predchádzajúcej slovnej hádke a vzájomnom napádaní."Počas bitky obaja spadli na chodník, kde obvinený opakovane udrel päsťou poškodeného do tváre. Keď sa poškodený snažil postaviť, obvinený ho oboma rukami strčil do hornej časti tela, následkom čoho poškodený spadol dozadu a hlavou narazil do steny budovy," uviedla k prípadu hovorkyňa. Muž tak svojím konaním spôsobil poškodenému poranenie hlavy s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.Podľa Faltániovej zvolenskí kriminalisti operatívnou činnosťou vypátrali a aj zadržali podozrivého muža. Po vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Keďže poškodený utrpel ťažkú ujmu na zdraví, za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.