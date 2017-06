Bitka o Mósul sa skončí onedlho, vojaci postupujú v Starom meste

Federálni policajti prinášajú jedlo k frontovej línii počas bojov medzi irackou armádou a militantmi z Islamského štátu v Starom meste Mósulu, 26. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 26. júna (TASR) - Bitka o úplné dobytie irackého mesta Mósul od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa skončí o niekoľko dní, pričom vojaci postupujú v dobýjaní mósulského Starého mesta. Tlačovej agentúre Reuters to dnes oznámil iracký generálporučík Abd al-Ghání Assadí a dodal, že vojaci v nedeľu odrazili útok militantov.uviedol Assadí, veliteľ elitných jednotiek Protiteroristickej služby v Mósule.povedal Assadí.dodal generálporučík.Oblasť, ktorú má teraz IS v Mósule pod kontrolou, má menej než dva štvorcové kilometre, informovala iracká armáda. Mósul bol kedysi faktickým hlavným mestom IS v Iraku.Pokus militantov IS z nedeľňajšieho večera vrátiť sa do štvrtí na okraji Starého mesta zlyhal, vyhlásil Assadí. Dodal, že mesto padneProtiteroristická služba vedie boj v husto obývanom bludisku úzkych uličiek historického centra Mósulu, ktoré leží na západnom brehu rieky Tigris.Počas osemmesačnej ofenzívy zameranej na znovudobytie Mósulu poskytuje vzdušnú a pozemnú podporu medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.Militanti minulý týždeň zničili historickú Núrího veľkú mešitu a jej slávny šikmý minaret, odkiaľ vodca IS abú Bakr Baghdádí pred troma rokmi vyhlásil kalifát, rozprestierajúci sa na veľkých územiach Iraku aj Sýrie. Pozemok mešity je stále v rukách militantov.Irackí vojaci dobyli štvrť al-Fárúk na severozápadnej strane Starého mesta oproti mešite, uviedlo dnes iracké armádne velenie.Iracká armáda dobyla východnú časť Mósulu od IS už v januári, po 100 dňoch bojov, a vo februári začala útočiť aj na západnú časť, v ktorej sa nachádza spomínané historické Staré mesto.Podľa odhadu irackej armády sa v obliehanom Starom meste nachádza 350 militantov a skrývajú sa medzi civilistami v ich rozpadávajúcich sa domoch. Na spomalenie postupu vojakov džihádisti veľmi často využívajú nástražné výbušniny, paľbu ostreľovačov a samovražedné bombové útoky.Assadí uviedol, že iracké sily sa zhromaždili popri al-Fárúk, hlavnej ulici pretínajúcej Staré mesto, a začnú sa posúvať na východ, smerom k rieke.povedal.Za líniami IS je stále uviaznutých vyše 50.000 civilistov, teda približne polovica obyvateľstva Starého mesta. Majú málo potravín, vody a liekov, oznámili tí, ktorým sa podarilo ujsť.Humanitárne organizácie informovali, že IS zabránil mnohým obyvateľom odísť a používa ich ako živé štíty. Militanti zabili za posledné tri týždne stovky civilistov utekajúcich zo Starého mesta.Vodca IS Baghdádí ponechal boje v Mósule na miestnych veliteľov a predpokladá sa, že sa skrýva v iracko-sýrskej pohraničnej oblasti. Správy Ruska z posledných dní, že Baghdádí bol zabitý, neboli zatiaľ potvrdené.Faktická metropola IS v Sýrii, Rakka, je už takmer obkľúčená koalíciou síl vedených Kurdmi a podporovaných Spojenými štátmi.