Biznis s komerčnými realitami v Česku zaznamenáva nebývalý rozmach

Praha 31. decembra (TASR) - Biznis s komerčnými realitami typu kancelárskych alebo obchodných centier zaznamenáva v Českej republike nebývalý rozmach. Taký veľký objem obchodov ako v tomto roku trh ešte nikdy nezaznamenal.V roku 2016 zaznamenalo Česko podľa poradenskej spoločnosti CBRE obchody s podnikateľskými nehnuteľnosťami zhruba za 81 miliárd Kč (3 miliardy eur). Prvé miesto v rebríčku transakcií, ak sa do úvahy neberú predaje celých portfólií, patrí kancelárskemu komplexu The Park v Prahe na Chodove. Jeho majiteľom sa stala nemecká Deka Immobilien. Aj keď kúpna cena nebola zverejnená, špekuluje sa, že globálnej investičnej spoločnosti Starwood Capital Group zaplatili Nemci až 10 miliárd Kč.Realitnú horúčku zažívajú aj advokátske kancelárie, ktoré pomáhajú s priebehom veľkých realitných obchodov.povedal Michal Hink, partner českej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons.Svoju silu v tomto roku opäť ukázali českí investori. Podľa poradenskej firmy Colliers sa za prvé tri štvrťroky postarali o viac než polovicu celkových investícií do komerčných realít.