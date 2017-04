Blaha a Cséfalvayová sa zhodli, že francúzske voľby vyhrá Macron

Na snímke poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. apríla (TASR) - Výsledky prvého kola francúzskych prezidentských volieb, hoci sú podobné tým z predvolebných prieskumov, sú podľa podpredsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) trojnásobným prekvapením. Uviedla to dnes pre TASR.konštatovala.Priznala sa, že osobne verí vo víťazstvo Emmanuela Macrona, nielen ako voľby menšieho zla, ale ako človeka s reálnym potenciálom stať sa dobrým prezidentom. Na jednej strane podľa nej stojí kandidát plný energie i vôle naštartovať stagnujúce domáce hospodárske prostredie, pričom by sa aj Európa dočkala lídra so silnou vierou vo význam európskej integrácie.zdôraznila.Na druhej strane upozornila na to, že program jeho protikandidátky je z väčšej časti postavený na nenávisti, reálne opatrenia na oživenie domácej ekonomiky v ňom absentujú.dodala poslankyňa.Predseda výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD) priznal, že do poslednej chvíle dúfal, že sa do druhého kola prebojuje kandidát radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon.uviedol Blaha.Emmanuel Macrón podľa neho nie je riešením, iba bude ďalej prehlbovať, ktoré posilňuje extrémistov. "Le Pénovú nemôže voliť žiaden úprimný antifašista, druhé kolo vyhrá Macrón, ale so zaťatými zubami voličov," konštatoval predseda výboru.Zároveň však dodal, že výsledky volieb nie sú dobrou správou pre Francúzsko ani Európu.uzavrel.