Blaha je z českých volieb sklamaný, ľavica utŕžila masaker

BRATISLAVA 22. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) je z výsledku českých parlamentných volieb veľmi sklamaný. Ako povedal pre agentúru SITA, pre ľavicu je to podobný masaker, aký zažili francúzski socialisti či holandskí sociálni demokrati.„Česko bolo pre slovenských ľavičiarov dlhé roky vzorom, obdivovali sme hlboké české ľavicové tradície, kultúrnu vyspelosť a intelektuálnu silu - a potom sa dozvedáme, že české voľby vyhrá s veľkým náskokom pravicový populizmus,“ zdôraznil Blaha s tým, že Česko sa posunulo doprava, bude v ňom viac euroskepsy, xenofóbie a podnikateľských hodnôt, menej solidarity a sociálneho zmieru.„Potvrdzuje sa dvojaký trend: na jednej strane posilňujú oligarchovia a biznismeni, vidíme to v USA na príklade Trumpa, vo Francúzsku na príklade Macrona, na Ukrajine na príklade Porošenka, v Česku na príklade Babiša; na druhej strane sa derú dopredu krajne pravicové strany, ktoré kradnú robotníckeho voliča ľavici, pretože západná ľavica sa odtrhla od pracujúcich ľudí a rieši témy, ktoré jej vnucujú mestskí liberáli. Pre budúcnosť Európy to neveští nič dobré,“ vyhlásil Blaha.

Stabilná vláda

Podľa poslankyne OĽaNO Veroniky Remišovej Česká republika je nám najbližšia krajina, preto je pre Slovensko dôležité, aby mala dobrú a stabilnú vládu. „Nebude to jednoduché, pretože do parlamentu sa dostalo veľa strán, tri malé strany len tesne prešli cez hranicu zvoliteľnosti,“ povedala pre agentúru SITA s tým, že pred voľbami sa veľa hovorilo o raste extrémistických strán.„Som preto rada, že počet poslancov zvolených za extrémistické strany v skutočnosti klesol, akurát sa časť hlasov presunula od extrémnej ľavice k extrémnej pravici. Obe ideológie v minulosti ukázali, že ľuďom prinášajú veľa zla, som preto rada, že sa vo voľbách výraznejšie nepresadili," konštatovala.

Proeurópske smerovanie Česka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pre Most-Híd ako členskú stranu Európskej ľudovej strany (EPP) je dôležité, že jej partnerské strany KDU-ČSL a TOP09 sa prebojovali do parlamentu po neľahkom zápase s populistami a antisystémovými zoskupeniami. „Bude ich čakať veľa práce pri obhajovaní ďalšieho proeurópskeho smerovania Česka. K tejto práci im želáme veľa úspechov,“ povedal pre agentúru SITA predseda strany Béla Bugár.Podľa poslankyne hnutia Sme rodina Adriany Pčolinskej hlavnou témou volieb v Českej republike bol Andrej Babiš a preto sa stal aj ich víťazom. „Voliči zároveň ukázali, že neveria štandardným politickým stranám, no najmä ľavici, ktorá utrpela krutú porážku,“ povedala Pčolinská pre agentúru SITA. Výsledkom volieb je podľa nej úspech neštandardných strán a pravice.„Z môjho hľadiska ma bude najviac zaujímať, čo to bude znamenať pre Slovensko. Verím, že aj naďalej to budú nadštandardne dobré medzištátne a medziľudské vzťahy,“ uviedla poslankyňa Sme rodina.