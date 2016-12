BLAHOVÁ:Rezort práce má dvojaký meter,postup voči Čistému dňu zastavil

Na snímke poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS) na zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva 12. septembra 2016 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 22. decembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) pozastavil správne konanie o odobratí akreditácie resocializačnému zariadeniu Čistý deň v Galante, lebo vraj nemá dostatok argumentov, dôvodov a zistení. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to s odvolaním sa na informácie televízie Markíza uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.Minister podľa nej konanie zastavil napriek tomu, že mal opačné odporúčanie akreditačnej komisie a napriek výpovediam bývalých zamestnancov.povedala Blahová na margo centra, ktoré opozícia podozrieva zo sexuálneho zneužívania klientok.Podľa jej slov Richter svojím politickým rozhodnutím láme odborné odporúčanie jeho vlastnej akreditačnej komisie, ktorá ešte v septembri rozhodla, že zariadeniu treba odobrať akreditáciu.myslí si opozičná poslankyňa.Zároveň poukázala na to, že v súkromnom domove Združenie Rodiny pre detský úsmev vo Veľkých Kozmálovciach v okrese Levice sa konalo okamžite.pýtala sa Blahová.Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Anna Verešová (OĽaNO-NOVA) vyzvala Richtera, aby nerobil obštrukcie, nemal dvojaký meter a aby konal na základe odporúčaní akreditačnej komisie.dodala.Richter Markíze v utorok (20.12.) povedal, že správne konanie pozastavil, lebo nie je dostatok argumentov, dôvodov a zistení, aby sa dali robiť relevantné závery. To, že správne konanie pozastavili, si ministerstvo dalo odobriť prokuratúrou.povedal minister.Markíza potom v stredu (21.12.) informovala, že v súkromnom domove Združenie Rodiny pre detský úsmev vo Veľkých Kozmálovciach v okrese Levice malo údajne dôjsť k sexuálnemu obťažovaniu detí. Podozrivý je jeden zo zamestnancov. Tri úrady práce podali v tejto súvislosti trestné oznámenia. Takmer všetky deti z domova premiestnili. Ministerstvo práce začalo správne konanie o zrušení akreditácie.Na podozrenia prišiel podľa televízie pracovník sociálnej kurately pri poskytovaní pomoci rodine, ktorej deti boli dočasne umiestnené v domove. Z rozhovoru s deťmi a rodičmi vyplynulo, že mohlo dôjsť k sexuálnemu obťažovaniu jedného z detí.Úrady podľa televízie preverili aj ostatné deti v zariadení. Mali objaviť ďalšie podozrivé prípady. Následne rozhodli o premiestnení chovancov, ku ktorému došlo takmer okamžite. V prípade Združenia Rodiny pre detský úsmev nejde o klasický domov, ale skôr o profesionálne rodiny. Markíza sa pokúsila so zariadením skontaktovať, ale neúspešne.