Blahová: Výbor OSN vyjadril znepokojenie nad komisárkou Tomanovou

Na snímke poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) – Výbor Organizácie spojených národov (OSN) pre práva detí vyjadril znepokojenie nad komisárkou pre deti Vierou Tomanovou. Poukazuje na jej politickú minulosť a hovorí o tom, že vláda SR nedbá na to, aby nezávislé inštitúcie boli naozaj nezávislé. Informovala o tom dnes v Národnej rade SR Natália Blahová z SaS. Odvolávala sa na monitoring, ktorý robil výbor o Slovensku za rok 2016.Výbor podľa jej slov napríklad odporúča vyšetriť pochybnosti okolo súčasného detského komisára, napríklad v súvislosti s detským domovom Peto Tomanovej dcéry. Ďalej by podľa výboru bolo potrebné zabezpečiť do budúcna nepolitickú voľbu detského komisára a tiež systém kontroly.Blahová zároveň skritizovala správu o činnosti detskej komisárky za minulý rok. Tomanová podľa opozičnej poslankyne nepochopila princíp úradu, ktorý zastáva.vyhlásila Blahová.Podľa poslankyne OĽaNO-NOVA Eriky Jurinovej by mal byť úrad komisára pre deti nezávislým úradom, ktorý dozerá na práva detí a pomáha ich napĺňať. Pri komisárke Tomanovej jej však chýba objektívna nestrannosť.zhodnotila tiež Jurinová. Obáva sa preto, že činnosť komisárky dodnes neprispela k ochrane najlepšieho záujmu dieťaťa.Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová vyzvala poslancov v pléne, aby dnes správu komisárky Tomanovej nevzali na vedomie. "Ale aby sme jej ju dali prepracovať," apelovala na zákonodarcov. Poukázala napríklad na, podľa jej slov, neodborný prieskum z resocializačných zariadení, ktorého výsledky spochybnila.Poslanci dnes od rána diskutujú o Tomanovej zisteniach zo správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2016. Podľa nich súd nevypočúval deti pred umiestnením do resocializačného zariadenia, trestanie za porušovanie pravidiel boli nejasné, nerešpektoval sa názor, boli porušované práva detí.Komisárka sa v správe zameriava na viaceré oblasti. Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok. Komisárka v správe vymenováva niekoľko prípadov, ktoré úrad prešetroval.konštatuje komisárka.