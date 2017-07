Blair: Lídri EÚ sú ochotní pristúpiť na kompromis o slobodom pohybe

Tony Blair Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. júla (TASR) - Lídri Európskej únie sú ochotní zmeniť únijné pravidlá týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov, čo by pre Britániu otvorilo príležitosť vyhnúť sa škodlivému "tvrdému" brexitu. Uviedol to dnes bývalý britský premiér Tony Blair.Zvolenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dostalo na program rokovaní reformu EÚ, vďaka čomu by sa podľa Blaira Spojené kráľovstvo a Únia mohli "stretnúť uprostred" a dosiahnuť dohodu, ktorá by udržala Britániu na jednotnom trhu EÚ, najväčšej obchodnej zóne na svete, píše agentúra Reuters.uviedol Blair v článku, ktorý zverejnil jeho Inštitút pre globálnu zmenu.tvrdí labouristický expremiér.Vyjadrenia Blaira sú v rozpore s rokovacou pozíciou EÚ, ktorá zdôrazňuje, že z výhod členstva v jednotnom trhu EÚ si nemožno "vyberať čerešničky" bez akceptovania voľného pohybu pracovníkov z Únie.Blair kritizoval, že Konzervatívna strana premiérky Theresy Mayovej i hlavná opozičná Labouristická strana si zaumienili vystúpiť z jednotného trhu, a to bez preskúmania alternatív.pýta sa expremiér.Blair bol predsedom britskej vlády desať rokov do roku 2007. Presadzoval vstup svojej krajiny do eurozóny a argumentoval, že Británia by mala zaujímať vedúcu pozíciu v EÚ namiesto toho, aby z nej vystupovala.