Blanár: Medzi klubmi je snaha o dohodu na zmene pravidiel interrupcií

Bratislava 13. júna (TASR) - Medzi poslaneckými klubmi je snaha nájsť dohodu na zmene pravidiel pri interrupciách. Potvrdil to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár, ktorý chce presadzovať ústavnú úpravu zákona. Zároveň zdôrazňuje potrebu podať pomocnú ruku tehotným ženám, aby donosili dieťa a dali ho na adopciu. Budúci adoptívni rodičia by podľa Blanára mohli napríklad matkám platiť náklady súvisiace s tehotenstvom.uviedol Blanár.Pomôcť podľa neho treba aj ženám, ktoré sa rozhodujú, či si dieťa nechajú alebo podstúpia interrupciu.povedal Blanár. Predstavuje si to tak, že by tu bola „nejaká autorita zastrešovaná štátom“, ktorá by sprostredkovala komunikáciu medzi matkou a potenciálnymi adoptívnymi rodičmi.doplnil.Blanár je za predloženie zmien napriek tomu, že predseda Smeru-SD Robert Fico nevidí spoločenskú objednávku na túto tému. Fico nesúhlasí s tým, aby sa žene obmedzovalo právo rozhodnúť sa, či do 12. týždňa interrupciu podstúpi alebo nie. Žena podľa neho musí mať slobodnú voľbu.doplnil Blanár.O obmedzení interrupcií mal parlament rozhodovať aj v stredu. Napokon o samotnom zákone z dielne ĽSNS poslanci nehlasovali, zabezpečil to procedurálny návrh, ktorý predložil práve Blanár.vysvetlil svoj postoj Blanár. Za predložením návrhu vidí napríklad prezidentskú kandidatúru Mariana Kotlebu.