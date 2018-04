Blanár víta Gašparovu pripravenosť prijať rozhodnutie ministra vnútra

Na snímke poslanec Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 17. apríla (TASR) - Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár oceňuje profesionalitu policajného prezidenta Tibora Gašpara a víta, že je pripravený rešpektovať rozhodnutie ministra vnútra. Povedal to pre TASR v reakcii na Gašparovo rozhodnutie zostať vo funkcii a odísť z nej, ak ho o to požiada minister vnútra.uviedol Blanár.Tibor Gašpar zatiaľ ostáva vo funkcii policajného prezidenta. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že je profesionál, nepolitik a zodpovednosť za jeho pôsobenie musí zobrať do rúk minister vnútra. Ak ho požiada, aby odišiel, urobí to. Gašpar si nemyslí, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť.