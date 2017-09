Blanár: Zákon o dlhovej brzde v SR je najprísnejší v eurozóne

Na snímke poslanec Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 24. septembra (TASR) - Zákon o dlhovej brzde v SR je najprísnejší v eurozóne, bolo by ho treba zmierniť. Uviedol to dnes v diskusnej relácii televízie TA3 V politike poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD). Peňazí na cestnú infraštruktúru podľa neho nie je dosť, pretože finančné prostriedky sú potrebné napríklad aj na zvyšovanie platov pracujúcich v školstve či zdravotníctve.spresnil Blanár.Podľa opozičného poslanca NR SR Eduarda Hegera (OĽaNO) nie je potrebné "otvárať" zákon o dlhovej brzde.podčiarkol Heger. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť podľa neho vyčíslila, že zákon o dlhovej brzde umožňuje už teraz uvoľniť na diaľnice 6,1 miliardy eur. Podľa Hegera by okrem toho nárast príjmov v štátnom rozpočte mal predstavovať asi 8 miliárd eur.Na potrebu uvoľnenia dlhovej brzdy na infraštruktúru upozornil aj koaličný poslanec Radovan Baláž (SNS), odvolávajúc sa aj na tohtotýždňové tlačové vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o tom, žeOdmietol pritom úvahy, že na uvoľnenie dlhovej brzdy sapreto, lebo je obdobie pred župnými voľbami.Poslankyňa NR SR Jana Kiššová (SaS) súhlasí s myšlienkou, že Slovensko potrebuje infraštruktúru.zdôraznila Kiššová na adresu vládnej koalície.