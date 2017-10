Blanc mieri na post reprezentačného trénera USA

Laurent Blanc na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. októbra (TASR) - Laurent Blanc by sa podľa magazínu France Football mohol stať novým trénerom futbalovej reprezentácie USA.Francúzsky kouč je horúcim kandidátom na uvoľnený post po odchode Brucea Arenu, ktorý s tímom neuspel v kvalifikácii MS 2018 a neprebojoval sa na šampionát do Ruska. Blanc je od roku 2016 na voľnej nohe po tom, ako ho v Paríži Saint-Germain nahradil španielsky kormidelník Unai Emery.