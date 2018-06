Blaška dostali k cyklistike Velitsovci, jeho snom je jazdiť v ProTour

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plzeň 24. júna (TASR) - Už dlhšie parí k veľkým nádejam slovenskej cyklistiky, svoj výkonnostný rast potvrdil v sobotu v Plzni, keď si premiérovo vybojoval titul juniorského majstra republiky v pretekoch s hromadným štartom. Osemnásťročný Matej Blaško mal k tomuto športu blízko už od mladého veku a vo svojej kariére sa môže opierať o skúsenosti najlepších Slovákov v uplynulých rokoch.Medzi jeho najväčšie vzory patrí úspešná bratská dvojica Peter a Martin Velitsovci, práve bývalí slovenskí reprezentanti stáli za jeho rozhodnutím stať sa cyklistom.prezradil pre TASR.Jeho kroky pokračovali do Cyklistického spolku Žilina, ktorý sa neskôr pretransformoval na Akadémiu s podporou trojnásobného majstra sveta.pokračoval.Cyklistike sa chce venovať aj ďalej a jeho snom je nasledovať kroky úspešných krajanov do najvyššej kategórie.uviedol.Medzi doterajšie najväčšie úspechy radí vlaňajšie 2. miesto v etape na pretekoch Svetového pohára GP Genéral Patton v Holandsku, kde skončil druhý aj celkovo, a 6. miesto v rovnakej sérii na Tour du Pays de Vaud vo Švajčiarsku.K tomu pridal v sobotu aj juniorský titul v Plzni na spoločných majstrovstvách SR a ČR. V celkovom poradí skončil na štvrtej priečke, prvenstvo si pripísal po záverečnom špurte troch českých jazdcov z vedúcej štvorice Petr Kelemen z Dukly Praha.opísal jazdu na ôsmich 16 km dlhých okruhoch (spolu 128 km) s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami.Klasikárske trate mu momentálne sedia asi najviac, či to tak bude aj naďalej, ešte nevie.dodal Blaško.