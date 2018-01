Blíženci - ročný horoskop na rok 2018

Teraz má nad vami vládu hlavne Urán a Neptún, z ktorých má každý svoj osobitý význam. Urán, ako nekonvenčný a originálny buditeľ, rozpisuje až do mája zaujímavé state o túžbe po slobode a neobvyklých zážitkoch. Tento geniálny pisárik dáva na vedomie, že sila vašej predstavivosti a schopnosť bleskurýchleho chápanie vám otvára nové svety, len ráčte vstúpiť! Jeho neptúnovskej kolega si potrpia skôr na bulvárne plátky a faktom je, že vás môže tak trochu otráviť svojimi chaotickými výplody. Svoju kvadratúrou pôsobí zmätok, takže jedinou obranou je väčšia opatrnosť a sústredenosť. Koncom roka prijíma veľká vesmírna redakcie nového aktéra a tým je Jupiter. A čo vám veští? Ide o váš tohtoročný úlohu, a tým je urovnať svoje myslenie a naučiť sa rozoznať, kedy je vaša pravda nadovšetko a kedy nie!





Máte pred sebou rok, v ktorom víťazí túžba pohybovať sa po vlastných, slobodných dráhach, čo je koniec koncov vášmu vzdušnému živlu šité na mieru. Žijete radi v prítomnosti, zbavení akéhokoľvek bremena, bez pút a obzerania sa do minulosti. Nie je žiadnym tajomstvom, že ste nesústredení ako ortuť, takže pripomínate turistu, ktorý prišiel do Londýna a po dvoch hodinách už číta sprievodca Parížom. V tomto roku si teda prídete na svoje! Svoju hrivnou originality prispieva až do mája magnetický Urán a prioritne u vás, Blíženci 3. dekády (12.6. - 21.6.), Roztáča svojim kozmickým vírom svoje zázračné neočakávanosť.S týmto dobrodějem ešte ku všetkému po celú dobu (okrem snáď len prelome februára a marca) sympatizuje váš čulý vládca Merkúr a to je priamo super devíza! Máte úžasné možnosti rozšíriť svoje kontakty a niektorí z vás zmení aj okruh svojich priateľov. Očakávajte neprehliadnuteľný profesijný vývoj a pochvaly za svoje neobvyklé nápady. Avšak, milí Blíženci, vzhľadom k šálivému alchymistovi Neptúnu možno počítať s periódou kolísania, chaosu a otázkami v trochu zahmlenom ovzduší. Sťažujú vašu cestu k cieľu atypické situácie a ste unavení z úvah o ich nezmyselnosti?Predovšetkým vy, zrodenci 2. dekády (1.6. - 11.6.), Prídete na to, že pred svojimi myšlienkami nikam neuniknete. Musíte sa vysporiadať so všetkými tými Šotka, prízraky a bludičky, ktoré vás ťahajú do ničoty. Ak sa stretnete s intrigami na pracovisku, závisťou, lží vo svojom okolí alebo rozporováním pravdy vašich výrokov, buďte nad vecou. Od 2. polovice mája do začiatku augusta ste napájania blahodarnú energiou Marse, čo vám umožňuje poradiť si aj s nemožným. V novembri potom prichádza vykonať zúčtovanie sčítaný Jupiter, s ktorého pomocou zistíte, kde prestrelil ostatní a kde zasa naopak vy sami.