Blíži sa 4. ročník osvetového podujatia Od Tatier k Dunaju

Vysoké Tatry 20. mája (TASR) - Pacienti so sklerózou multiplex a ich podporovatelia si spoločne štvrtýkrát pripomenú svetový deň tohto ochorenia a Slovenský národný deň sklerózy multiplex.informovala Katarína Gudiaková z organizačného tímu.Od pondelka až do soboty 26. mája prejdú na bicykloch vyše 400 kilometrov, navštívia desiatky miest a obcí, aby šírili vieru a nádej pre súčasných i budúcich pacientov, že skleróza multiplex je síce ochorenie nevyliečiteľné, ale pri skorej a vhodnej liečbe sa s ním dá prežiť plnohodnotný život.upozornila Gudiaková.Do tohto ročníka je zatiaľ prihlásených 20 pacientov a 330 ich podporovateľov. Na jednotlivých etapách sa zúčastní 22 firemných tímov a o hladký priebeh podujatia sa postará 50 podporovateľov. K tradičným aktívnym fanúšikom, ako napríklad Katke Ščevlíkovej, Tomášovi Bezdedovi, IvanoviVojtekovi, Petrovi Čamborovi, sa tento rok pridajú aj Patrícia Jarjabková a Rasťo Sokol.dodala Gudiaková s tým že účasť potvrdil hneď na prvej etape zo Štrbského Plesa do Dolného Kubína.