Blíži sa sté výročie vraždy cára, potomkovia plánujú stretnutie

Petrohrad 19. augusta (TASR) - Na budúci rok uplynie 100 rokov od zavraždenia posledného ruského cára Mikuláša II. a jeho rodiny. Pri tejto príležitosti sa na Urale v júli 2018 uskutočnia tzv. "Cárske dni". Na tamojšie podujatia plánujú zavítať aj potomkovia členov dynastie Romanovcov, ktorí v súčasnosti žijú v rôznych krajinách sveta, avizoval Paul Edward Kulikovskij, prapravnuk predposledného cára Alexandra III.Romanovci zvažujú, že by navštívili Jekaterinburg v Sverdlovskej oblasti - mesto na Urale, kde v noci zo 16. na 17 júla 1918 boľševici postrieľali cársku rodinu. Takisto majú v pláne absolvovať púť na miesta spojené s tragickou kapitolou v dejinách cárskej rodiny, uviedol Kulikovskij v rozhovore pre agentúru TASS.Podľa neho sa plánuje aj veľké zhromaždenie potomkov dynastie, a to buď v Moskve, alebo v Petrohrade. Ako dodal, bolo by pekné, ak by bola dovtedy dokončená rekonštrukcia Alexandrovského paláca v bývalej cárskej rezidencii Cárske selo pri Petrohrade. Romanovci by sa tak mohli zúčastniť na jeho otvorení, alebo ho len jednoducho navštíviť.Alexandrovský palác bol najobľúbenejšou rezidenciou Mikuláša II. a žil tam dlhé roky po nástupe na trón, ale aj po svojej abdikácii vo februári 1917 až po internáciu v západosibírskom meste Toboľsk 1. augusta rovnakého roka.Cárske dni sú každoročným podujatím v Jekaterinburgu, konajú sa v júli. Počas nich jekaterinburská eparchia ruskej pravoslávnej cirkvi usporadúva celý rad kultúrnych, hudobných a športových podujatí, ako aj bohoslužby venované zavraždenej cárskej rodine, ktorú cirkev v roku 2000 kanonizovala.Podľa predbežných odhadov sa na Cárskych dňoch 2018 v Sverdlovskej oblasti očakáva účasť 70.000-100.000 pútnikov.