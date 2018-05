Blíži sa termín na podanie odloženého daňového priznania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Už len približne dva týždne zostávajú občanom aj podnikateľom, ktorí si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na koniec mája. Týka sa to 2932 daňovníkov. Najviac daňovníkov si ale podanie daňového priznania odložilo až na koniec júna. V tomto prípade by však mali zbystriť pozornosť najmä fyzické osoby – podnikatelia. Týka sa ich totiž elektronická komunikácia.Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173.317). V tomto prípade chce však finančná správa upozorniť, že termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je v prípade júnového termínu pre víkend posunutý až na 2. júl." zdôrazňuje Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.Už len elektronické podávanie platí aj v prípade, ak mal napríklad živnostník alebo iná fyzická osoba – podnikateľ, ako napríklad advokát, lekár, stavebný inžinier a pod., príjmy aj zo zahraničia a požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až na koniec septembra. Takéto daňové priznanie už bude môcť podať iba elektronicky. Odloženie podania daňového priznania až o šesť mesiacov využilo viac ako 20.000 daňovníkov.Povinná elektronická komunikácia sa po 1. júli týka všetkých fyzických osôb podnikateľov podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka a registrovaných na dani z príjmu na daňovom úrade a ich podaní na finančnú správu. Preto ak majú napríklad zamestnancov, budú za nich elektronicky podávať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch počnúc júlom. V praxi to bude znamenať, že prvý Prehľad budú podávať elektronicky do konca júla za mesiac jún. Výhradne elektronická komunikácia bude pre nich platiť aj v prípade, ak budú náhodou po 1. júli žiadať napríklad o potvrdenie o nedoplatkoch, alebo budú podávať akékoľvek odvolanie a pod.Zároveň netreba zabúdať ani na to, že ak bude fyzická osoba – podnikateľ chcieť využívať na elektronickú komunikáciu elektronický občiansky preukaz (eID), a takýmto spôsobom podpisovať všetky dokumenty, musí si ho najskôr vybaviť.upozorňuje Skokanová.