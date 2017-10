Blízki a priatelia sa rozlúčili so zosnulým rockerom Tomom Pettym

Na snímke sú kvety a odkazy na hviezde skupiny Tom Petty and The Heartbreakers na hollywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles. Foto: TASR/AP Na snímke sú kvety a odkazy na hviezde skupiny Tom Petty and The Heartbreakers na hollywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 17. októbra (TASR) - Rodinní príslušníci a priatelia sa v pondelok miestneho času v Los Angeles naposledy rozlúčili s rockerom Tomom Pettym, ktorý zomrel v noci na 3. októbra po zastavení srdca v neďalekej Santa Monice.Stalo sa tak v priestoroch inštitúcie, ktorá slúži ako kostol, svätyňa a meditačná záhrada a v ktorej sa svojho času uskutočnila aj posledná rozlúčka s exBeatlom Georgeom Harrisonom.Zariadenie na čas Pettyho súkromného pohrebu uzavreli, niekoľko fotografií z obradu zverejnila na jednej zo sociálnych sietí Pettyho dcéra Anna Kim Violette.Meno rodáka z Floridy, ktorý skladal songy a písal i texty, sa spájalo predovšetkým s formáciou Tom Petty and the Heartbreakers, ktorú v roku 2002 uviedli do Rokenrolovej siene slávy. Pettyho hviezdička nechýba na Chodníku slávy v Hollywoode.Muž, ktorý mal za sebou umeleckú dráhu trvajúcu niekoľko desaťročí, pôsobil i v skupine Mudcrutch a vyskúšal si aj svoje možnosti ako sólový umelec.Na prelome 80. a 90. rokov bol po boku Georgea Harrisona, Roya Orbisona, Boba Dylana a Jeffa Lynna členom superskupiny The Traveling Wilburys.Medzi najznámejšie Pettyho skladby patria American Girl, Stop Draggin' My Heart Around, Free Fallin', All or Nothing, King's Highway, Into the Great Wide Open, Learning to Fly, I Won't Back Down či Mary Jane's Last Dance.Zosnulý zanechal rozsiahlu diskografiu vrátane troch sólových albumov.