Blízko Teheránu zadržali jedného z vodcov Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 13. septembra (TASR) - Iránske orgány zadržali blízko Teheránu jedného z vodcov Islamského štátu (IS), ktorý bol v kontakte s približne 300 príslušníkmi tejto extrémistickej organizácie a plánoval útoky v celom Iráne počas budúcomesačných šiitských obradov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na správu polooficiálneho iránskeho servera YJC.ir.Nemenovaného extrémistu zadržali podľa tohto zdroja príslušníci iránskych revolučných gárd v meste neďaleko Teheránu po tom, čo pricestoval do Iránu a prenocoval v teheránskej štvrti Dólatabád, kde žije komunita Iračanov.Prevažne šiitský Irán je jedným z najväčších nepriateľov sunnitských extrémistov z Islamského štátu. Tí 7. júna podnikli v budove iránskeho parlamentu, ako aj v mauzóleu ajatolláha Rúholláha Chomejního v Teheráne útoky, pri ktorých zahynulo najmenej 18 ľudí.V auguste zverejnil IS videozáznam, v ktorom pohrozil Iránu novými teroristickými útokmi a vyzýva mladých Iráncov, aby vo svojej krajine začali viesť svätú vojnu, džihád.