Bližňák varuje pred Lotyšmi: Musíme byť od začiatku v strehu

Na snímke v popredí vpravo Mário Bližňák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Predpokladaná zostava SR: J. Hudáček (Laco) - Čajkovský, Sersen, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Trška, Šedivý - Skokan, L. Hudáček, Dravecký - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, Suja, Šťastný



Káder Lotyšska:



Brankári: Janis Kalninš (Dinamo Riga/KHL), Elvis Merzlikins (HC Lugano, Švajč.), Ivars Punnenovs (SCL Tigers Langnau, Švajč.)

Obrancovia: Uvis Janis Balinskis, Oskars Cibulskis, Guntis Galvinš, Ralfs Freibergs (všetci Dinamo Riga/KHL), Kristofers Bindulis (Lake Superior State University, USA/NCAA), Arturs Kulda (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Janis Jaks (American International College, USA/NCAA), Kristaps Sotnieks (Lada Togliatti, Rus./KHL)

Útočníci: Maris Bičevskis, Miks Indrašis, Lauris Darzinš, Gints Meija, Vitalijs Pavlovs, Gunars Skvorcovs (všetci Dinamo Riga/KHL), Rihards Bukarts (Springfield Thunderbirds, USA/AHL), Roberts Bukarts (HC PSG Zlín, ČR), Andris Džerinš (Mountfield Hradec Králové, ČR), Kaspars Daugavinš (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Zemgus Girgensons (Buffalo Sabres/NHL), Ronalds Keninš (ZSC Lions Zürich, Švajč.), Frenks Razgals (HK Riga/MHL), Janis Sprukts (Ritten/Renon, Tal.), Teodors Blugers (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, USA/AHL)

Kolín 5. mája (TASR) - V programe slovenských hokejistov figurujú v úvodný víkend MS dvaja papierovo slabší účastníci A-skupiny. Lenže kým o Talianoch to platí aj z hľadiska vzájomnej bilancie, s Lotyšmi to až také výrazné nie je, ba tá nedávna je priam hrozivá. Slováci sa v Kolíne so súperom z Pobaltia stretnú v nedeľu o 20.15 h.S reprezentáciou Lotyšska sa Slováci na svetovom šampionáte stretli naposledy v základnej skupine v roku 2013. V Helsinkách sa vtedy tešili z víťazstva Lotyši v pomere 5:3. V súčasnom výbere Zdena Cígera si tento zápas pamätá kvinteto hráčov. V základnej zostave nastúpili Michel Miklík, Libor Hudáček, Mário Bližňák, Michal Sersen, na striedačke bol ako náhradný brankár pripravený Jaroslav Janus.povedal pre TASR Mário Bližňák.S Lotyšmi sa slovenský výber stretol aj na prípravnom turnaji Euro Ice Hockey Challenge pred dvoma rokmi. V Rige sa opäť tešili z víťazstva domáci, v dvoch zápasoch si pripísali úspešné rezultáty 5:1 a 3:2 po samostatných nájazdoch.Na rozdiel od nedávnej negatívnej bilancie však tá celková hovorí v prospech Slovenska. V 25 dueloch zvíťazili hráči s dvojkrížom na drese 15-krát, 7 víťazstiev si pripísali Lotyši a 3 stretnutia sa skončili nerozhodne. Celkové skóre je 84:57.Kanadský tréner Lotyšska Robert Hartley má v Kolíne k dispozícii skúsené mužstvo, ktorého základ tvorí už tradične kostra z tímu Dinamo Riga. Účastník KHL dodal desať korčuliarov, zastúpenie v ňom má aj česká extraliga v osobách útočníkov Robertsa Bukartsa zo Zlína a Andrisa Džerinša z Hradca Králové. Najväčšou hviezdou je ale Zemgus Girgensons, útočník Buffala Sabres. Je to zároveň jediný hráč zámorskej profiligy na súpiske nedeľňajšieho súpera Slovenska.