Bloger J. Benčík prevzal Cenu európskeho občana za rok 2017

Na snímke zľava europoslanec Ivan Štefanec, bloger Ján Benčík, europoslankyňa Monika Beňová a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel počas slávnostného odovzdávania Ceny európskeho občana za rok 2017 blogerovi Jánovi Benčíkovi v Bratislave 10. júla 2017. Ján Benčík získal cenu spolu s ďalšími 49 laureátmi z krajín Európskej únie. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 10. júla (TASR) – Bloger Ján Benčík sa stal držiteľom Ceny európskeho občana za rok 2017 za Slovensko. Pamätnú plaketu si dnes prebral v Európskom informačnom centre v Bratislave z rúk europoslanca poslanca Ivana Štefanca (KDH). Benčík je piatym slovenským laureátom v desaťročnej histórii udeľovania ocenenia Európskym parlamentom (EP).Počas verejného odovzdávania ocenenia vyjadril ružomberský dôchodca, občiansky aktivista a bloger presvedčenie, že je povinnosťou všetkých prekonať názorové rozdiely a udržať Slovensko ako členský štát Európskej únie. Tú považuje za „cenné dielo“. Benčík už niekoľko rokov monitoruje a odrýva správanie sa slovenských neonacistov, extrémistov, konšpirátorov a žoldnierov bojujúcich na Ukrajine.uviedol v svojej ďakovnej reči Benčík, ktorý takisto získal vlani aj ocenenie Biela vrana za odvahu čeliť extrémistom aj napriek vyhrážkam.Ako kandidáta za Slovensko na ocenenie blogera úspešne navrhol poslanec EP Štefanec. Podľa toho bol v desaťročnej histórii ocenenia prvýkrát odmenený boj proti extrémizmu.povedal Štefanec.Pre europoslankyňu Moniku Flašíkovú Beňovú, ktorá podporila kandidatúru, je Benčík človek vzácny tým, ako dokáže čeliť zlu, ktorého sme v ostanom čase účastníkmi nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii.vyzdvihla.Cenu európskeho občana za rok 2017 získal Benčík spolu s ďalšími 49 laureátmi z krajín Európskej únie. Ako jeden z víťazov má právo zúčastniť sa na hlavnom podujatí so všetkými laureátmi, ktoré sa uskutoční 11. a 12. októbra v Bruseli. V minulosti už cenu získali za Slovensko Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká a kultúrny a spoločenský zväz Csemadok.Európsky parlament udeľuje ocenenie každoročne od roku 2008 osobnostiam, skupinám a združeniam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o podporu myšlienok a hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, priblížil riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Robert Hajšel. Nie je podľa neho pravidlom, že ocenenie vždy dostane laureát z každej členskej krajiny, ale je to úsilie Európskeho parlamentu.Slovensku sa podarilo presadiť v priemere len každý druhý rok. „Nie je to nič mimoriadne,“ reagoval na tento fakt Hajšel.vysvetlil.