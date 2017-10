Bloomberg: Brexit je tá najhlúpejšia vec od nejakého štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. októbra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie je to najhlúpejšie, čoho sa nejaký štát dopustil s výnimkou zvolenia Donalda Trumpa za amerického prezidenta, domnieva sa bývalý starosta mesta New York a mediálny magnát Michael Bloomberg.Podľa nehoJeho výroky v súvislosti s brexitom, ktoré zazneli ešte pred dvoma týždňami na technologickej konferencii v Bostone, priniesol v utorok britský denník Guardian.Bloomberg, ktorého majetok sa odhaduje na približne 47 miliárd dolárov, navštívil v utorok britskú metropolu Londýn, kde vo finančnej štvrti City otvoril nové európske sídlo svojej spoločnosti nesúcej jeho meno.uviedol Bloomberg (75) pri príležitosti otvorenia nového sídla svojej spoločnosti, rozkladajúceho sa na ploche 1,3 hektára.Dodal však, že nehľadiac na to, aký bude vzťah medzi Britániou a Európskou úniou, Londýn bude vzhľadom na svoj jazyk, časové pásmo, infraštruktúru či kultúru globálnou metropolou ešte roky.uviedol Bloomberg.V Británii zamestnáva 4000 ľudí a na celom svete ďalších 20.000. Jeho newyorská spoločnosť má už dlho v Británii svoje európske sídlo, ale niektorí zamestnanci už vyjadrili nespokojnosť s Londýnom ako kľúčovou lokalitou, pripomína Guardian.