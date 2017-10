Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 11. októbra (TASR)- Nemecký výrobca luxusných áut BMW chce vytvoriť spoločný podnik s čínskou firmou Great Wall Motor. Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.Automobilka zvažuje možnosť otvorenia montážneho závodu na východe Číny, povedal generálny riaditeľ BMW Harald Krüger. Odmietol ale spresniť, aké typy vozidiel by sa tam mali vyrábať.Spoločný podnik BMW s Great Wall by bol už druhý v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete. Nemecký výrobca vlastní spoločnú firmu aj s Brilliance China Automotive Holdings. Zahraničné automobilky môžu totiž v Číne podnikať len s miestnymi partnermi. Aj preto tieto automobilky nedávno oznámili celú sériu investícií v Číne, a to najmä v oblasti elektromobilov.Tesla, Ford Motor, Daimler a General Motors sú medzi automobilkami, ktoré už oznámili plány na výrobu elektrických vozidiel v Číne.Čína chce, aby elektrické a hybridné automobily tvorili aspoň 20 % predaja vozidiel do roku 2025 a plánuje uvoľniť predpisy o vytváraní spoločných firiem.