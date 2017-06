BMW mieni do svojej americkej továrne investovať 600 miliónov USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spartanburg 26. júna (TASR) - Nemecký koncern BMW ohlásil novú investíciu do svojej najväčšej americkej fabriky.povedal dnes šéf predstavenstva Harald Krüger.V súčasnosti má továreň takmer 9000 zamestnancov.Prezident Donald Trump od začiatku svojho funkčného obdobia trval na svojom úmysle pritiahnuť do USA pracovné miesta, najmä v automobilovom priemysle. Okrem domácich gigantov General Motors, Ford a Fiat Chrysler si vzal na mušku aj nemecké koncerny BMW a Daimler. Trump si myslí, že automobilky lacno vyrábajú priveľa vozidiel v susednom Mexiku a následne ich predávajú v USA. To však znamená stratu pracovných miest v USA. BMW v Mexiku buduje továreň, v ktorej sa bude od roka 2019 vyrábať trojkový rad.