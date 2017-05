BMW musí v USA opraviť dvere na vyše 45.000 vozidlách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Mníchov 26. mája (TASR) - Nemecká automobilka BMW musí zvolať do servisov viac ako 45.000 svojich áut a opraviť na nich uzávery dverí, ktoré by sa počas jazdy mohli otvoriť. Informoval o tom dnes vo Washingtone americký úrad pre bezpečnosť cestnej dopravy NHTSA.Ide o vozidlá vyrobené v rokoch 2005 až 2008. Chybná je na nich západka uzáveru. Pri tlaku cestujúceho na dvere, ale i počas jazdy na hrboľatej ceste dochádzalo k vytlačeniu západky a dvere sa otvorili.Úrad v správe neuviedol ani jeden prípad, že v dôsledku problému došlo k zraneniu ľudí.BMW teraz pracuje na odstránení chyby. Nie je to však ľahké, lebo také uzávery dverí, aké sa vyrábali pred 10 až 12 rokmi, teraz nie sú k dispozícii.