BMW zvažuje v ČR vybudovať testovací okruh pre autonómne vozidlá

Ilustračné foto.

Zdroj: Teraz.sk

Praha 14. júla (TASR) - Česko má veľkú šancu stať sa v budúcnosti jedným z veľkých centier vývoja aj výroby elektromobilov či samoriadiacich áut. Do Českej republiky mieria v poslednom období veľké investície do novej mobility. Po veľkej investícii spoločnosti Valeo, ktorá v Prahe vyvíja technológiu pre autonónme riadenie, vážne uvažuje o investícii aj nemecká automobilka BMW. Tá zvažuje, že vybuduje v Česku testovací okruh.O rokovaniach sa v rozhovore pre denník MF DNES zmienil minister financií Ivan Pilný. Ten na otázku v súvislosti s ďalšou politikou prideľovania investičných stimulov uviedol ako vzor dohodu s GE Aviation, ktorá v Česku chystá veľké vývojové centrum pre letecké motory, ktoré sa v ČR budú aj vyrábať.povedal Pilný bez ďalších informácií. Rokovania potvrdili pre MF DNES aj ďalšie zdroje.CzechInvest, ktorý so zahraničnými investormi rokuje o podmienkach vstupu do Česka a prípadných stimuloch, odmietol informácie akokoľvek komentovať.odpovedala na otázku.Podľa informácií MF DNES môže plán BMW súvisieť s už skôr oznámeným zámerom ministra dopravy Dana Ťoka vybudovať v Česku testovací okruh pre samoriadiace vozidlá. O jeho umiestnení stále nie je rozhodnuté, spolupráca so silnou automobilkou by však mohla jeho štart výrazne urýchliť.Záujem o testovanie autonómnych vozidiel priamo v meste doteraz prejavili Ústí nad Labem a Mladá Boleslav. Tie majú podľa hovorcu českého ministerstva dopravy Tomáša Neřolda záujem vymedziť trasy na území mesta, ktoré budú vybavené príslušnou technológiou.Automobilka BMW už skôr oznámila veľké investície do nových technológií za miliardy eur. Pre Česko okrem iného hovorí aj geografická blízkosť k závodom v Mníchove a najmä v Lipsku, kde sa vyrábajú elektromobily tejto značky. Na prípadné testovanie by to potom firma nemala tak ďaleko. Podľa informácií MF DNES sú v hre lokality v Ústeckom a Karlovarskom kraji.