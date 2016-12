BMW zvolá v Číne do servisov pre problémy s airbagmi okolo 194.000 áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 26. decembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW pripravuje v Číne zvolanie takmer 194.000 svojich vozidiel do servisov pre možný problém s airbagmi od japonského výrobcu Takata.Ako dnes uviedli čínske médiá, ktoré sa odvolali na informácie čínskeho úradu pre kontrolu kvality, problémom je opäť riziko, že pri aktivácii môže dôjsť k výbuchu vyvíjačov plynu a k vymršteniu úlomkov kovov do priestoru vozidla. Zvolávanie sa dotkne vyše 193.600 vozidiel s airbagmi, ktoré vyrobila japonská spoločnosť Takata. Automobilka BMW oznámila, že plánuje výmenu problematických komponentov, ktorú uskutoční zdarma.Problematické airbagy od Takaty prinútili viaceré automobilky zvolať do servisov svoje vozidlá, pričom celá kauza už zasiahla desiatky miliónov áut. Airbagy od japonskej firmy sú spájané aj s približne 15 úmrtiami a zhruba 150 zraneniami po celom svete.