BMW zvoláva do servisov v USA vyše 1,4 milióna áut pre riziko požiaru

Detroit 3. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW zvoláva v Severnej Amerike do servisov viac než 1,4 milióna áut. Dôvodom zvolávania je riziko požiaru vozidiel.V skutočnosti ide o dve samostatné zvolávania vozidiel, pričom príčiny sú odlišné. V obidvoch prípadoch však firma nevylučuje, že môže dôjsť k požiaru a odporučila zákazníkom, aby pred opravou autá nechali radšej vonku, aj keď hovorca BMW následne dodal, že riziko požiaru je v obidvoch prípadoch veľmi malé. Aj v jednom, aj v druhom prípade by sa opravy mali začať 18. decembra.Väčšie zo zvolávaní sa týka 740.000 áut modelov 328i, 328xi, 328i Xdrive, 525i, 525xi, 528i, 528xi, 530i, 530xi, X3 3.0si, X3 xDrive30i, X5 xDrive30i, Z4 3.0i, Z4 3.0si a Z4 sDrive30i vyrobených v rokoch 2007 -2011. Okrem toho sa týka aj modelu 128i z rokov 2008 -2011.Druhé zvolávanie sa týka takmer 673.000 áut vyrobených v rokoch 2006 až 2011. Ide o modely 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi, M3, 328i xDrive, 335i xDrive and 335is a 335d.