BMW zvýši produkčnú kapacitu v Číne na 450.000 vozidiel ročne

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Produkčná kapacita nemeckej automobilky BMW v Číne vzrastie na 450.000 vozidiel ročne, hneď ako firma dokončí modernizáciu dvoch závodov, ktoré v Číne má. Uviedla to dnes BMW.Spoločnosť vyrába autá v dvoch závodoch v meste Šen-jang v provincii Liao-ning na severovýchode Číny. V ostatných troch rokoch investovala do úpravy produkčných liniek na nové modely okolo 1 miliardy eur.V roku 2016 predala BMW na čínskom trhu 516.000 vozidiel. Tento rok plánuje zvýšiť predaj v Číne o 10 %, k čomu by mali dopomôcť nové a modernizované modely. V apríli vzrástol jej predaj v Číne o 39 %, pričom firma prekonala aj objem predaja konkurentov ako Audi a Mercedes-Benz.