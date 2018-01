Bobistom SR hrozí, že sa nepredstavia na ZOH 2018 v Pjongčangu

Na snímke bobisti zľava Lukáš Kožienka, Radek Matoušek, Patrik Subally, podpredseda Slovenského zväzu bobistov Ladislav Noskovič, bobissti Jozef Buvala a Jakub Fendek. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 16. januára (TASR) - Slovenský štvorbob si vybojoval miestenku zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu, no jeho štart napriek tomu nie je istý. Informovalo o tom utorňajšie vydanie denníka Šport.Pilot Radek Matoušek totiž v uplynulých troch rokoch reprezentoval rodné Česko. Hoci nedávno získal dekrét o slovenskom občianstve a v najbližších dňoch by mal dostať cestovný pas i občiansky preukaz, podľa Olympijskej charty nemôže takýto športovec reprezentovať novú krajinu. Podľa slov prezidenta Slovenského zväzu bobistov (SZB) Milana Jagnešáka hrozí, že kvarteto z Pjongčangu pošlú domov.povedal Jagnešák pre denník Šport.Slovensko si vybojovalo miestenku v štvorboboch na ZOH vďaka umiestneniam v Európskom pohári 2017/18. Účasť v olympijskom tobogane by pre SR bola piatym štartom pod piatimi kruhmi za sebou.