BoE: Počet schválených hypoték v Británii v novembri nečakane vzrástol

Londýn 4. januára (TASR) - Počet schválených hypoték v Británii zaznamenal v novembri minulého roka nečakaný rast. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje britskej centrálnej banky.Bank of England (BoE) oznámila, že v mesiaci november bolo v Británii schválených celkovo 65.139 hypotekárnych úverov. V októbri ich počet dosiahol 64.887. Výsledok je pre ekonómov prekvapením, očakávali totiž, že počet schválených úverov na bývanie klesne oproti októbru na 64.000.BoE okrem toho uviedla, že objem spotrebiteľských úverov sa v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 1,4 miliardy libier (1,58 miliardy eur). To znamená rovnaké tempo rastu ako v mesiaci október. Výsledok tak mierne zaostal za očakávaniami, keďže analytici predpokladali rast o 1,5 miliardy libier.V medziročnom porovnaní sa rast objemu spotrebiteľských úverov v novembri spomalil. Dosiahol 9,1 %, čo znamená najslabšie tempo rastu od decembra 2015.