Londýn 12. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing začal s výstavbou svojho prvého európskeho závodu v britskom Sheffielde. Urobil tak krátko po tom, ako získal potrebné povolenia.Prevádzka závodu by sa mala spustiť koncom roka 2018, pričom bude vyrábať komponenty pre Boeingy 737, 737 MAX a 777 novej generácie. Mesačne by mal vyrobiť do 8000 komponentov pre americký závod Boeingu v Portlande (Oregon), kde sa vyrábajú ďalšie súčiastky.Spočiatku by sa v závode v Sheffielde malo zamestnať 30 ľudí. Neskôr by sa ich počet mal zvýšiť na vyše 50, uviedol Boeing.Plán na výstavbu závodu oznámila americká firma koncom februára tohto roka. V tom období uviedla, že do závodu plánuje investovať okolo 20 miliónov libier (22,25 milióna eur).(1 EUR = 0,89878 GBP)