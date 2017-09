Boeing zvýšil odhad dopytu po lietadlách v Číne

Lietadlo typu Boeing 737 MAX 9, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zvýšil svoju 20-ročnú prognózu dopytu po lietadlách v Číne, kde vďaka hospodárskemu rastu expanduje stredná trieda, a tá má čoraz väčší záujem o leteckú dopravu.Boeing najnovšie odhaduje, že Čína bude v nasledujúcich dvoch dekádach do roku 2036 potrebovať 7240 nových lietadiel v hodnote takmer 1,1 bilióna USD (925,15 miliardy eur). Na ilustráciu, vlani v septembri americký koncern predpovedal, že čínske spoločnosti nakúpia 6810 lietadiel do roku 2035.Boeing revidoval svoju predpoveď smerom nahor napriek čoraz napätejším obchodným vzťahom medzi ázijskou krajinou a USA a nestálemu geopolitickému prostrediu na Kórejskom polostrove.Čína je "rozhodujúci trh" vzhľadom na jej dlhodobý hospodársky rast, zotavenie trhu s nákladnou leteckou dopravou a expanziu čínskych leteckých spoločností. To podporuje optimistickejšiu prognózu, povedal Randy Tinseth, viceprezident pre marketing v Boeing Commercial Airplanes.povedal Tinseth.Dopyt po leteckej doprave v Číne stúpa, čo podnietilo úrady, aby zintenzívnili snahu o vybudovanie nových letísk a rozšírenie existujúcich letísk nielen v mestách ako je Peking, ale aj v regionálnych ekonomických centrách ako sú Čcheng-tu a Si-an. Čínske letecké spoločnosti sa podľa odhadov podieľajú takmer 11 % na tržbách Boeingu.