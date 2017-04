Bogdanov: Rokovania o Sýrii by sa mohli začať v druhej dekáde mája

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. apríla (TASR) - Nové kolo rokovaní o urovnaní situácie v Sýrii by sa v Ženeve mohlo konať po 20. máji.Informoval o tom v sobotu v Moskve námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, podľa ktorého by osobitný emisár OSN Staffan De Mistura do tohto termínu mohol ešte zavítať na rokovania do ruskej metropoly.Bogdanov na otázku tlačovej agentúry Interfax spresnil, že termín rokovaní v Ženeve ešte nie je známy. Dodal, že jeho stanovenie podľa Moskvy závisí od výsledku štvrtého rokovaní v kazašskej Astane.Bogdanov vyslovil predpoklad, že De Mistura bude chcieť zavítať do viacerých štátov, preto nie je vylúčené, že bude chcieť rokovať aj v Moskve. De Mistura podľa neho má predstavu, aké kroky treba podniknúť po rokovaniach v Astane, pričom súčasne do začiatku pôstneho mesiaca ramadán, teda do začiatku druhej májovej dekády. Spresnil, že De Mistura zavíta do Moskvy ešte pred rokovaniami v Ženeve.Pôstny mesiac moslimov sa tento rok koná od 27. mája do 25. júna.