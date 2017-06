Bohato zdobenú radnú sieň v Novej bani sprístupnili pre návštevníkov

Bohato zdobenú radnú sieň v Pohronskom múzeu v Novej Bani po rokoch opäť sprístupnili verejnosti. Okrem nástenných malieb z 18. storočia tu môžu návštevníci obdivovať aj významné artefakty z mestskej histórie. Na snímke je detail výzdoby radnej siene. Portrét panovníčky Márie Terézie. Nová Baňa, 9. júna Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: FOTO TASR - Jana Vodnáková

Nová Baňa 9. júna (TASR) - Bohato zdobenú radnú sieň v Pohronskom múzeu v Novej Bani po rokoch opäť sprístupnili verejnosti. Okrem nástenných malieb z 18. storočia tu môžu návštevníci obdivovať aj významné artefakty z mestskej histórie.Ako pre TASR priblížila riaditeľka Pohronského múzea Katarína Konečná jedným z najvýznamnejších je kniha mestského práva, kde boli zaznamenané všetky mestské zákony, nariadenia, meštianske a služobné prísahy.priblížila Konečná s tým, že sa v nej napríklad nachádzajú vzorové prísahy novobanského richtára z 19. storočia.Múzejníci do expozície, ktorú chcú v budúcnosti rozširovať aj ďalšími exponátmi týkajúcimi sa histórie mestskej správy, zaradili aj najdôležitejšie mestské pečate. "Vybrali sme pečate z rôznych období, sú tam latinské, nemecké, maďarské a všade sa opakuje motív historického erbu Novej Bane," priblížila Konečná.Okrem exponátov však môžu návštevníci obdivovať aj bohatú dekoratívnu výzdobu miestnosti s portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov. Konečná priblížila, že tomu tak nebolo vždyuviedla.V roku 1972 maľby reštauroval akademický sochár Juraj Maták. Ten síce o dekoratívnej výmaľbe na základe sondáží vedel, no aj tak nebola priznaná. Dôvodom bolo nariadenie od pamiatkarov, ktorí kázali priznať v miestnosti výmaľbu z 19. storočia. V roku 2005 však v miestnosti vznikol od elektrického vedenia požiar, steny boli začadené a maľby si opäť vyžadovali reštaurovanie.dodala Konečná s tým, že dokončené bolo v roku 2012.Radnú sieň už potom čakali len posledné úpravy ako položenie novej podlahy, zakrytie radiátorov či nasvietenie. Tieto práce boli ukončené len nedávno a tak radnú sieň pre návštevníkov sprístupnili počas Stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa v Novej Bani konalo v máji tohto roka.Podľa Konečnej chce múzeum v budúcnosti pripraviť projekt, ktorý ráta s digitalizáciou výmaľby a osadením dotykovej obrazovky v expozícii. Prostredníctvom nej by sa návštevníci dozvedeli o maľbách viac.dodala Konečná. Návštevníci by tu tiež našli základné informácie o budove, ktoré v súčasnosti sprístupňujú návštevníkom len slovne.