Bohuslav Sobotka sa údajne plánuje vzdať postu lídra ČSSD

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 11. júna (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka nepôjde do parlamentných volieb ako líder kandidátky Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Plánuje sa vzdať postu jej predsedu, do volieb však ostane šéfom kabinetu. Pre TASR to uviedol zdroj blízky vedeniu ČSSD.Sobotka bol poverený vedením strany v roku 2010; za predsedu ČSSD ho zvolili prvýkrát 18. marca 2011. Vo funkcii ho potvrdil aj tohtoročný marcový zjazd strany, kedy vo voľbe nemal žiadneho protikandidáta. V úrade predsedu vlády Českej republiky je od 17. januára 2014.Vo voľbách do hornej komory Parlamentu ČR, ktoré sa konali v vlani v októbri, strana Bohuslava Sobotku neuspela. Sobotka vtedy uviedol, že výsledok volieb je dôvodom na otvorenú diskusiu na pôde ČSSD.