Bohuslava D. obvinili z dvoch lúpeží seniorov v Bratislave

Bratislava 10. januára (TASR) - Policajti objasnili ďalšie dva prípady lúpežných prepadnutí, ktorých obeťami boli na území hlavného mesta prevažne občania vyššieho veku. Vyšetrovateľ Policajného zboru obvinil zo zločinov lúpeže 40-ročného Bohuslava D. z Bratislavy. TASR informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff."V prvom prípade mal dňa 7. 10. 2016 krátko pred 14.00 h v blízkosti vstupu do jedného z bytových domov na Poludníkovej ulici napadnúť poškodenú 72-ročnú ženu, ktorá následkom toho spadla na chodník. Tam s ňou zápasil o jej kabelku a igelitovú tašku, ktorú poškodená držala v ruke, pričom pri zápasení sa kabelka poškodila. To menovaný využil a kabelku s obsahom koženej peňaženky, finančnej hotovosti, osobných dokladov a mobilných telefónov odcudzil a z miesta utiekol," uviedol Szeiff. Obvinený tak mal poškodenej žene spôsobiť škodu vo výške približne 250 eur, lúpež sa podľa polície zaobišla bez zranení.Druhý prípad sa stal 30. 12. 2016 v čase okolo 15.30 h na Martinčekovej ulici. "Na chodníku medzi vchodmi do domov menovaný zozadu sotil poškodenú 70-ročnú ženu, ktorá spadla na zem. Za použitia značnej sily jej následne kabelku s obsahom osobných dokladov a finančnej hotovosti vytrhol a z miesta utiekol. Poškodená žena utrpela týmto konaním ľahké zranenia," vysvetlil Szeiff.Za uvedené konanie v prípade preukázania viny hrozí mužovi v súlade so zákonom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.