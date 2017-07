Boj KDH za bryndzu z nášho ovčieho mlieka: Strana sa obráti na reťazce

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. júla (TASR) – Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce apelovať na obchodné reťazce na Slovensku, aby zreteľne označovali, či je bryndza na ich pultoch vyrobená zo slovenského ovčieho mlieka. Varuje totiž pred zánikom tohto odvetvia.Predseda KDH Alojz Hlina označil bryndzu za symbol.uviedol na dnešnom brífingu pred obchodným domom na Kamennom námestí v Bratislave.Hnutie podľa neho vyhlasuje zápas o skutočnú slovenskú bryndzu, pretože hrozí, že ovčiarstvo na Slovensku zanikne.upozornil Hlina.Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že spotrebiteľ by v obchodoch nemal byť zavádzaný. Ich predseda poukázal na to, že ak si dnes dá do košíka bryndzu, vyrobená je z mlieka dovážaného z Francúzska. Apelovať chce preto na obchodné reťazce.priblížil Hlina.KDH zorganizovalo na tento týždeň stretnutie ovčiarov s ministerskou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou (nominantka SNS), pre jej iný pracovný program sa však neuskutočnilo. Hnutie chcelo ísť na ministerstvo so štyrmi návrhmi na záchranu slovenskej bryndze a ovčiarstva.Jeden z nich sa týka práve ochrany spotrebiteľa a spočíva v označovaní, že výrobok je zo slovenského ovčieho mlieka. Ďalším sú „soft“ nástroje agrorezortu na kontrolu dovážaného mlieka.“ pýtal sa Hlina s tým, že by bola vhodná diskusia o podobnom druhu podpory.Problémom súvisiacim s úpadkom ovčiarstva je podľa KDH aj personálna poddimenzovanosť. Navrhuje preto vytvoriť nástroje, aby sa posilnilo personálne vybavenie tohto odvetvia, aby sa nestalo, že pri ovciach nebude mať kto robiť.