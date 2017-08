Boj proti terorizmu je prioritou zahraničnej politiky, vyhlásil Macron

Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil dnes za hlavnú prioritu svojej zahraničnej politiky boj protiv Sýrii a Iraku. Informovala o tom agentúra AP.povedal Macron v prejave k francúzskym diplomatom, ktorí sa zhromaždili v parížskom Elyzejskom paláci.Extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) pritom označil za" Francúzska.Macron tiež navrhol vytvorenie novej rozšírenej kontaktnej skupiny pre Sýriu, ktorá by pomohla sprostredkovať ukončenie sýrskeho konfliktu. Skupina, ktorej zloženie nekonkretizoval, by sa mala prvýkrát stretnúť v septembri v sídle OSN v New Yorku.Francúzsky prezident tiež avizoval, že začiatkom budúceho roka chce v Paríži uskutočniť medzinárodný summit proti financovaniu terorizmu.Macron obzvlášť zdôraznil potrebu stabilizácie Líbye a eliminácie tamojšieho terorizmu, čo podľa neho bude možné dosiahnuť len prostredníctvom podpory politického procesu v tejto severoafrickej krajine. Treba pritom - ako uviedol - zabrániť tomu, aby nedošlo aj k destabilizácii ďalších štátov regiónu.Jednou z priorít Macronovej zahraničnej politiky bude aj hľadanie riešenia migračnej krízy. Zdôraznil, že Európa musí prijímať najviac ohrozených utečencov, avšak zároveň musí vracať do krajín pôvodu tých migrantov, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu. Tomuto účelu má poslúžiť aj v piatok ohlásený plán na vytvorenie centier na identifikáciu migrantov už na území afrických krajín Čad a Niger hraničiacich s Líbyou.Problematiku migrácie bude mať na starosti osobitný vyslanec francúzskeho prezidenta.